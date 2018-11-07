أسوان مدينة الحضارة.. عاصمة لشباب أفريقيا خلال 2019 باختيار السيسي.. النواب يصفون الاختيار بالعبقري.. وتصحيحا لسلبيات الماضي.. والمدينة ستكون قبلة للقارة السمراء

نواب البرلمان بعد اختيار أسوان عاصمة للشباب الافريقي

عبد الصبور: خطوة إيجابية وتصحيح لسلبيات الماضي

باشات: يصف اختيار الرئيس أسوان مدينة للشباب الأفريقي بالعبقري

مصطفى بكري: أسوان ستصبح قبلة للشباب الأفريقي كله

صلاح عفيفي: السيسي يبرهن على اهتمامه غير المسبوق بالحضارة الأسوانية

حمدي بخيت: خطوات مصر نحو القارة السمراء يؤكد استحقاقها برئاسة الاتحاد الأفريقي

يعد اهتمام الدولة المصرية بالملف الأفريقي هذه الفترة غير مسبوق، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العديد في مؤتمراته بأهمية تقوية الروابط وتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، فبعد اختيار مصر رئيس الاتحاد الافريقي لعام ٢٠١٩ تؤكد الدولة المصرية استحقاقها وجدارتها برئاسة الاتحاد، وذلك بعمل مدينة للشباب الأفريقي واختيار أسوان عاصمتها، وتم إعلان ذلك خلال الجلسة الختامية، لمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب.في البداية، قال النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باختيار محافظة أسوان كعاصمة للشباب الأفريقي خطوة على الطريق الصحيح نحو دعم التوجه المصري نحو أفريقيا، وتأكيد فعال نحو الإيمان الحقيقي من جانب الرئيس بدور الشباب.وأكد أن منتدى شباب العالم رسائله واضحة على أرض الواقع، ومن ثم لمسناها مبكرا في قرار الرئيس باختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، خاصة أن مناقشات المنتدي شهدت المطالبات بذلك، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الرئيس وإيمانه الحقيقي بالشباب ودورهم بالمجتمع والعالم.وأضاف أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي خطوة لاحقة لما اتخذه الرئيس في وقت لاحق باعتبار أسوان أيضا عاصمة للثقافة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات محل تقدير واحترام من أبناء أسوان، والشعب الأسواني، لما يمثله من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في مصر.في السياق ذاته، أكد عبد الصبور دعمه وتقديره الكامل للقرارات التي تتخذ من قبل الرئيس السيسي نحو أسوان، وجعلها مسار اهتمام العالم بكل المحافل الدولية والإقليمية لما يمثله ذلك من دور فعال نحو تطويرها والنهوض بمقدراتها في مختلف المجالات.وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بعام 2019، ستلقي بظلالها على هذا القرار، حيث ستكون المحافظة ملتقى للشباب العربي والأفريقي، وهذه خطوة إيجانية نحو التوجه المصري نحو أفريقيا.واختتم عبد الصبور حديثه قائلا: "السيسي يصوب ما خلفته الفترات الماضية من سلبيات نحو أفريقيا التي تعد بعد أمنا قوميا لنا جميعا، ونحو الشباب الذين يعدون قوة أساسية نحو بناء الدول".من جانبه، أعرب النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن سعادته بسبب حديث الرئيس السيسي في منتدى الشباب واختيار أسوان مدينة للشباب الأفريقي وتجمعه لعرض آرائهم وأفكارهم للنهوض بالمجتمع.ووصف باشات، اختيار الرئيس لأسوان بالاختيار العبقري، حيث سيتم التسويق لمدينة أسوان في أفريقيا، خاصة أن أسوان تقع في الجنوب وتعد الأقرب في مصر لأفريقيا، ما يزيد سهولة السفر إليها.وأشار إلى جمال مدينة أسوان والتي توجد بها العديد من الأبنية الأثرية الرائعة التي تمثل أساس الحضارة المصرية، وأوضح أنه يجب عمل قاعات كبيرة لاستقبال الشباب.وأكد أهمية هذه الخطوة في تدعيم العلاقات مع أفريقيا، مشيرا إلى أنه يوجد حوالي ٢٥٠ مليون شاب أفريقي، وبالتالي التواصل معهم واحتضانهم يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف.فيما أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس السيسي مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019، مؤكدًا أنه تطور مهم جدًا، يجعل مدينة أسوان قبلة لكل شباب أفريقيا.وقال بكري إن موقع مدينة أسوان ومكانتها، إضافة إلى التاريخ العريق الذي تتمتع به، يؤكد صواب اختيارها عاصمة الشباب الأفريقي.وأكد أن أسوان ستجعل التواصل العربي الأفريقي أكثر مرونة، مضيفًا أن التوصيات التي خرج بها منتدى شباب العالم، تعبر عن جميع الدول المشاركة، ما يعطي دلالة بنجاح المنتدى.وقال اللواء صلاح عفيفي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، نائب أسوان، إن القيادة السياسية تؤكد يومًا تلو الآخر اهتمامها الكبير بالمحافظة، فبعد أن أطلق الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم الثاني عليها عاصمة الثقافة والحضارة الأفريقية، ها هو يعلنها اليوم عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019.وأضاف عفيفي أن أسوان ستعود لمكانتها المعهودة، التي ينشدها الجميع، لتكون أجمل عاصمة في العالم، كما كانت في 2005، مؤكدا أن أسوان ستكون ملتقى دول القارة الأفريقية بعد اليوم، وستشهد تغيرا ملحوظًا وتطورًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن مدينة أسوان ستكون نقطة لالتقاء شباب القارة ومعالجة مشاكلهم، والوقوف معهم أمام التحديات.بينما قال النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام القادم تتطلب تقديم مزايا وخدمات للقارة السمراء كالآلية العربية الأفريقية، وصندوق الدعم الأفريقي العربي وعمل مدينة لشباب أفريقيا.وأضاف بخيت أن اختيار مدينة أسوان وجعلها ملتقى للشباب الأفريقي خطوة مهمة وإيجابية، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية فقيرة ولديها الكثير من المشاكل، وبالتالي اجتماع الشباب للتناقش والتحاور يساعدها في النهوض والتقدم مرة أخرى.وأكد أن اتخاذ هذه الخطوات الهامة بالنسبة للشأن الأفريقي يؤكد استحقاق وجدارة مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل.