شباب العالم بشرم الشيخ ووزارة السياحة بلندن خطوات فعالة لجذب السائحين.. برلمانيون: التواجد في المعارض العالمية للترويج للسياحة مهم.. ومصر لديها جميع المقومات لنجاح المنظومة

برلمانيون عن إطلاق حملة للترويج عن السياحة فى مصر ببورصة لندن العالمية:

محمد عبده: لندن مفتاح جذب وعودة سائحى دول أوروبا إلى مصر

حسنى حافظ: مشاركة وفد السياحة في بورصة برلين مهم للغاية للترويج لمصر

حسين خاطر: منتدى شباب العالم يبعث رسالة طمأنينة للسائحين في العالم

بالتزامن مع تنظيم منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ وأهميته فى ترويج السياحة، تتوجه وزيرة السياحة إلى العاصمة البريطانية لندن على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص للمشاركة في فعاليات بورصة لندن السياحية التي بدأت أعمالها أمس، الثلاثاء، وتستمر 3 أيام وإطلاق حملة للترويج عن السياحة.وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن تواجد وزارة السياحة فى المعارض العالمية مهم جدا فى الترويج للسياحة، مؤكدا أن تواجد وفد من الوزارة بمعرض بورصة لندن السياحى من الخطوات المهمة للغاية فى جذب السائحين لمصر ليس من إنجلترا وحدها بل من باقى دول الاتحاد الأوروبى.وأضاف "عبده"، في تصريحات لـ"صدى البلد"": "الشعب البريطانى بطبيعته محب للسياحة والثقافة واكتشاف الحضارات، إضافة إلى حبه إلى الشعب المصري، وإذا نجح وفد وزارة السياحة المصرى فى مهمته ستكون إضافة قوية للسياحة"، لافتا إلى أن عدد السائحين البريطانيين الذين كانوا يزورون يصل إلى 800 ألف سائح سنويا، إضافة إلى أنهم ينفقون كثيرا، ما يدعم عواد السياحة بمصر.وأكد ضرورة تثقيف ورفع وعي الشعب المصرى لما يملكه من حضارة وتاريخ، بأهمية حسن التعامل مع الأماكن السياحية والسائحين بها حتى تختفي بعض الظواهر السلبية الموجودة حاليا.وقال حسني حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مشاركة وفد وزارة السياحة في المعارض السياحية الكبرى بمعرض بورصة برلين، مهم للغاية للترويج للسياحة خارجيا اعتمادا على التكنولوجيا الرقمية التي تتيح فرصة للسائحين فى الخارج تجربة السياحة بمصر.وأضاف "حافظ، في تصريحات لـ"صدى البلد": "يمكن الاعتماد على العديد من الطرق للترويج عن السياحة خارجيا، منها الاعتماد على سفارات مصر فى الخارج، والاعتماد على اللاعبين المشهورين خارجيا، والاعتماد على طلاب الجاليات المصرية فى الترويج للسياحة فى أماكن دراستهم".وأكد أنه تم رفع كفاءة خطوط الطيران المصرية والخدمات بها لتوفير كل سبل الراحة إلى السائحين من العوامل المهمة أيضا، إضافة إلى رفع الكفاءة وتطوير أماكن السياحة بمصر.وفي هذا السياق، قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن قيام وزارة السياحة بإطلاق حملة للترويج عن السياحة فى بورصة لندن خطوة مهمة للغاية لجذب السائحين، خاصة أن بورصة لندن من أهم المعارض الدولية للترويجي السياحى.وأضاف "خاطر"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية في السياحة وإبراز مقومات السياحة بمصر من شواطئ ومدن سياحية وأماكن أثرية، يجعل السائحين يحاكون السياحة فى مصر قبل زيارتها.وتابع: "منتدى شباب العالم أيضا وتنظيمه بشرم الشيخ يبعث رسالة طمأنينة لمختلف شعوب العالم بأن مصر آمنة وبها جميع مقومات السياحة المطلوبة".كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أكدت حرص الوزارة في الفترة القادمة على إبراز المشاركة المصرية في المعارض السياحية الدولية الكبرى بصورة أكثر تنافسية تليق بمكانة مصر، وأشارت إلى أن بورصة لندن تعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية بعد بورصة برلين السياحية، وأن مشاركة مصر في البورصة هذا العام ستكون نقطة الانطلاقة للحملة الترويجية الدولية الجديدة للسياحة المصرية.