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العثور على أقدم نبيذ في الصين يعود إلى العام 202 قبل الميلاد

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:14 ص
علب تخزين النبيذ
علب تخزين النبيذ الصينية
أماني إبراهيم
عثر علماء الآثار في الصين على وعاء برونزي عمره أكثر من ألفي عام، يحوي بداخله نبيذا، يعد الأقدم في الصين، وذلك خلال البحث في مقبرة يبلغ ارتفاعها 2300 قدم مربع- نحو 214 مترا.

واكتشف العلماء سوائل صفراء صافية في أكثر من وعاء أثري، بداخل مقبرة كبيرة من اسرة هان الغربية، في مقاطعة خنان، وتعود إلى عام 202 قبل الميلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال شي جيا تشن رئيس معهد الآثار والآثار الثقافية في مدينة لويانج إنه خلال صب هذه السوائل، "بأنها تنبعث منها رائحة النبيذ"، خاصة عندما انتشرت رائحة الكحول في المكان عند نقلها من وعاء لآخر لدراستها، وتوصلوا إلى أن الأواني احتوت كلها على نبيذ الأرز.

وأضاف "تشن": "إن الأرز والنبيذ يلعبان دورا هاما في الاحتفالات وطقوس التضحية بالصين في ذلك الوقت.. ولكننا سنجري اختبارات أخرى؛ للكشف عن الطبيعة الحقيقية للسائل".

واحتوت لمقبرة الضخمة أيضا على العديد من الأواني الفخارية المطلية بالألوان والمصنوعات البرونزية، بالإضافة إلى بقايا بشرية.
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