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حماية المستهلك: أطلقنا مبادرة للحفاظ على حقوق المشاركين بمنتدى شباب العالم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:19 ص
اللواء راضي عبد المعطي
اللواء راضي عبد المعطي
حسام الحارتي
أشاد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنظيم الحافل لمنتدى شباب العالم في جولته الثانية بمدينة شرم الشيخ، والتي انتهت فعالياته مساء أمس، الثلاثاء.

وكشف "عبد المعطي" خلال لقائه بفضائية "المحور" ، عن دور حماية المستهلك في منتدى شباب العالم ، وهو انطلاق مبادرة " حماية المستهلك، والسائح، والمستثمر"؛ لضبط المنظومة الاستهلاكية التي تعود على المواطن المصري، والسائح، والمستثمر.

وأضاف أنهم أطلقوا حملات توعية داخل مدينة شرم الشيخ بكل اللغات، وذلك منذ لحظة وصول الوافدين، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية بالتعاون مع شركات الاتصالات، باسم الجهاز، لكل المتواجدين داخل محافظة جنوب سيناء؛ من أجل الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم.

وأشار إلى أن السائحين الوافدين أعربوا عن سعادتهم للحفاظ على حقوقهم منذ لحظة وصولهم مدينة شرم الشيخ .
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