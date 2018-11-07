بورتو يضع قدما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية في لوكوموتيف

عزز بورتو البرتغالي، صدارته للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ بعد فوزه العريض مساء أمس الثلاثاء، على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بـ4 أهداف لهدف، في رابع جولات دور المجموعات.





وتقدم بورتو بهدف مبكر في الشوط الأول عبر هيكتور هيرارا في الدقيقة الثانية، ثم أضاف موسى ماريجا الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يقلص جيفرسون فارفان الفارق للضيوف في الدقيقة 57، وعزز جيفرسون فارفان فوز بورتو بهدف ثالث في الدقيقة 67، قبل أن يضيف أوتافيو دا سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 90.



