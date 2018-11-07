اليوم.. إعلان الكشوف النهائية لمرشحي اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

تُعلن جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن الكشوف النهائية لأسماء مرشحي الانتخابات الطلابية بمختلف كليات الجامعة للعام الأكاديمي 2018/ 2019.





وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة لـ"صدى البلد"، إن الدعاية الانتخابية ستبدأ اعتبارًا من غدٍ، الخميس، وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل.



