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محافظات

اليوم.. إعلان الكشوف النهائية لمرشحي اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان
تُعلن جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن الكشوف النهائية لأسماء مرشحي الانتخابات الطلابية بمختلف كليات الجامعة للعام الأكاديمي 2018/ 2019.

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة لـ"صدى البلد"، إن الدعاية الانتخابية ستبدأ اعتبارًا من غدٍ، الخميس، وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن يوم الاثنين المقبل سيشهد انتخابات جولة الإعادة، على أن يتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء المقبل، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء.
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