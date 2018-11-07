احرقي الدهون بسرعة لا تتوقعينها عبر استخدام 3 مكونات من مطبخك

يشكل تراكم الدهون في منطقة البطن، خطورة كبيرة على الصحة؛ لتسببه في ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم.





ويمكنك من خلال المشروب التالى، التخلص من الدهون المتراكمة بطريقة سريعة وفعالة، وبمكونات طبيعية من مطبخك، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





مكونات المشروب..





كوب من عصير الطماطم

3 إلى 4 أوراق من النعناع

ملعقة من الجنزبيل





طريقة إعداد المشروب:



