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مرأة

احرقي الدهون بسرعة لا تتوقعينها عبر استخدام 3 مكونات من مطبخك

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:12 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يشكل تراكم الدهون في منطقة البطن، خطورة كبيرة على الصحة؛ لتسببه في ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

ويمكنك من خلال المشروب التالى، التخلص من الدهون المتراكمة بطريقة سريعة وفعالة، وبمكونات طبيعية من مطبخك، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

مكونات المشروب..

كوب من عصير الطماطم 
3 إلى 4 أوراق من النعناع
ملعقة من الجنزبيل

طريقة إعداد المشروب:

امزجي المكونات فى الخلاط الكهربائي؛ لتتجانس تماما، وتشكل عصيرا بدون تكتلات، وتناولى كوبا منه بين وجبتي الإفطار والغداء؛ فهو يعمل على سد الشهية وحرق للدهون بسرعة لا تتوقعينها.
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