شالكة يقتنص فوزا ثمينا أمام جالطة سراي بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

حسم شالكه الألماني، مواجهته، أمام جالطة سراي التركي، بالفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلتينس ارينا، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



سجل الهدف الأول للفريق الألماني جويدو برجشتال فى الدقيقة 4 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف الهدف الثاني ومارك أليكسندر أوث فى الدقيقة 57 من اللقاء.



الفوز رفع رصيد شالكه الى 8 نقاط فى وصافة جدول المجموعة خلف بورتو المتصدر برصيد 10 نقاط ، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند النقطة الرابعة فى المركز الثالث للمجموعة .