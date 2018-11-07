حقوقيون عن دمج ذوي الإعاقة في المدارس: يجب توفير فصول مخصصة لهم.. وتأهيل المعلمين للتعامل معهم ضرورة

أحمد فوقي: مشكلة دمج ذوي الاعاقة في المدارس سببها عدم وجود مدرسين متخصصين

نجيب جبرائيل: قرار الدمج هدفه التمكين في مجالات الحياة

عبد النعيم يطالب وزارة التربية والتعليم بتخصيص فصل دراسي في كل مدرسة لذوي الإعاقة

واجهت عملية دمج ذوي الإعاقة المحدودة بمدارس الجمهورية، الكثير من الصعوبات.. "صدى البلد" استطلع آراء عدد من الحقوقيين الذين قدموا عددا من الإرشادات التي يمكن أن تساهم في نجاح عملية الدمج بشكل ناجح، وتمكين الطلاب بشكل صحيح مع غيرهم من الأسوياء.في البداية، دعا أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، الشركات بالقيام بدورها في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات للقضاء على المعوقات التي تواجه تنفيذ قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة المحدودة بمدارس الجمهورية، حيث تكمن المشكلة في عدم وجود مدرسين مؤهلين بشكل كاف للتعامل مع الفئات الخاصة، وكذلك عدم جاهزية المدارس بما يتماشى مع احتياجاتهم.وأكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة المحدودة بمدارس الجمهورية هدفه تمكين ذوي الإعاقة في مجالات الحياة، والبداية كانت في المدارس، وأوضح أن هناك الكثير من المدارس قامت بتجربة الدمج ونجحت بالفعل وعلى رأسها مدارس الراهبات.وأوضح جبرائيل أن تمكين ذوي الإعاقة في مجالات المجتمع يحتاج إلى تسهيلات ومعرفة احتياجاتهم، لافتا إلى أنه يجب التعاون بين المجلس القومي للإعاقة مع المدارس على مستوى الجمهورية لإرشادهم إلى جميع متطلباتهم حتى لا تحدث فجوة بينهم وبين الطلاب العاديين، بالإضافة إلى التجهيزات التي تقوم بها المدارس نفسها للطلاب.وقال إن مبدأ الـ 5% المتعلق بتمكين ذوي الإعاقة يجب أن ينتهى ولابد أن يحصلون على حقوقهم كاملة كالأسوياء، وهم بالفعل قاموا بإنجازات كثير سواء في المجال الرياضي وغيره.بينما طالب المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بتوفير جميع احتياجات ذوي الإعاقة داخل المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه حق من حقوق الإنسان، وذلك تعليقا على قرار دمج ذوي الإعاقة في المدارس.وقال عبد النعيم إن ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات والمشاكل للاندماج في مجالات الحياة سواء في المدارس أو الوزارات وغيرها.وطالب وزارة التربية والتعليم بتخصيص فصل دراسي أو فصلين على الأقل دخل كل مدرسة لذوي الإعاقة لتوفير احتياجاتهم حتى تتم عملية الدمج بينهم وبين الطلاب في البداية.