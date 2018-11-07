خالد فودة: شرم الشيخ شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا دعمه الدائم لها، بقوله: «إللي بيحصل في شرم الشيخ دا بفضل الرئيس السيسي».





وأضاف "فودة"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قادرة علي تنظيم المؤتمرات العالمية، لافتا إلي أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مدينة عالمية في هذا الشأن، بقوله: «نحن لا نقل عن أي دولة تنظم مؤتمرات سياحة عالمية مثل لندن وبرلين ودبي».



