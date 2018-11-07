تشغيل الشباب: الجانب الألمانى قدم 129 مليون جنيه للتعليم المزدوج.. صور

أكد عاطف عبد الملاك، نائب مدير مشروع دعم تشغيل الشباب بوكالة التعاون الألمانى GIZ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا تم بموجبه تقديم دعم 129 مليون جنيه لقطاع التعليم المزدوج من أجل تطوير 50 مدرسة لهذا المجال الحيوى منها مدارس بمحافظة أسوان.



جاء ذلك أثناء اجتماع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، مع أندرياس أدريان، مدير مشروع دعم تشغيل الشباب بوكالة التعاون الألمانى GIZ، وكارمن كوجلة، مسئولة التنمية بالوكالة، وعاطف عبد الملاك، نائب مدير المشروع، وبحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام، وسطوحى مصطفى، رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، بجانب مديرى التربية والتعليم والقوى العاملة.



وقال عبد الملاك، فى تصريحات صحفية، إنه تم تخريج 15 متدربا بمشروع الطاقة الشمسية بأسوان، فيما سيتم بدء التدريب بـ 30 من المهندسين المتخصصين، وأيضًا الفنيين فى التعليم المزدوج بهذا المجال خلال الأسبوع القادم، وهو الذى يعكس ارتباط برامج التدريب والتعليم بسوق العمل بشكل مباشر لتخريج كوادر شبابية مؤهلة ومدربة بشكل متكامل.



وقدم أندرياس أدريان شكره لمحافظ أسوان على التعاون المثمر مع الوكالة، خاصة فى ظل اهتمامها بوضع إستراتيجية خاصة للتعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى لتأهيل الشباب الأسوانى للعمل فى المجالات المختلفة، خاصة الطاقة الشمسية.