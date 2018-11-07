محافظ أسوان يعلن عن إقامة منطقة خدمات متكاملة ببنبان .. صور

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن أنه من المخطط إقامة منطقة خدمات متكاملة مواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان من ضمنها إنشاء مدرسة فنية متخصصة لتخريج الطلاب فى مجال الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية المستخدمة فى إقامة المحطات وخاصة بعد الإقبال الكبير من الشركات الإستثمارية العالمية والعربية والمصرية على إقامة المزيد من المحطات الشمسية فى هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها .



جاء ذلك أثناء إجتماع المحافظ بالسيد أندرياس أدريان مدير مشروع دعم تشغيل الشباب بوكالة التعاون الألمانى GIZ والسيدة كارمن كوجلة مسئولة التنمية بالوكالة وعاطف عبد الملاك نائب مدير المشروع ، وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام وسطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان ، بجانب مديرى التربية والتعليم والقوى العاملة .



وأثناء الإجتماع أكد اللواء أحمد إبراهيم على أن هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم وخاصة قطاع التعليم الفنى للتوسع فى فتح فصول الطاقة الشمسية على مستوى المحافظة والتى وصلت إلى 17 فصل منها 11 فصل تم إفتتاحهم العام الدراسى الماضى ببنبان بدراو والرمادى بإدفو ، بالإضافة إلى 6 فصول تم إفتتاحها العام الدراسى الحالى بنصر النوبة وكوم أمبو وأسوان بواقع عدد 2 فصل لكل إدارة ، لافتًا إلى تضاعف أعداد الطلاب المدرجين فى التعليم المزدوج ليصلوا إلى 1750 طالب موزعين على 29 تخصص منها تخصصات جديدة لصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمصنعى كيما والسبائك الحديدية والسكر بإدفو .



وفى نفس السياق أشار سطوحى مصطفى بأن مشروع تحسين التعليم المزدوج الذى تنفذه جمعية المستثمرين مع الجانب الألمانى وبالتعاون مع إدارة التعليم الفنى بالتربية والتعليم سيساهم فى خفض نسبة البطالة ودعم المنشآت الصناعية بالعمالة المؤهلة حيث تم التنسيق مع مديرتى القوى العاملة والموارد المائية والرى ، بجانب شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء فى تدريب العلميين والفنيين للوصول إلى جودة التدريب سواء فى الفصول أو هذه المنشآت حتى يناير 2019 .