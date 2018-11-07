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ثقافة

بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
حوار / علاء المنياوي
تحل بعد، غد الجمعة 9 نوفمبر الجاري، ذكرى ميلاد الأمير محمد علي توفيق، صاحب قصر المنيل، الذي يعد أحد أبرز مفردات العمارة والفنون الإسلامية في مصر.

وبهذه المناسبة، أجرى موقع "صدي البلد" حوارا مع الدكتورة ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل، والذي اصطحبنا في جولة بالقصر كشف من خلالها جوانب مهمة ومثيرة في حياة الأمير، وسر بنائه القصر بهذه الفخامة والروعة.

وقال ولاء إن الأمير محمد علي توفيق ولد في 9 نوفمبر 1875 وتوفي في مارس 1955، حيث ولد في سراي القبة بالقاهرة، وهو الولد الثاني لأبيه الخديوي محمد توفيق بعد أخيه الأكبر عباس حلمي الذي أصبح خديوي مصر بعد ذلك.

وأضاف أنه عاش طفولة سعيدة ما بين العلم والمرح، فكانت والدته الأميرة أمينة هانم إلهامي حريصة على تعليمه هو وأخيه عباس حلمي وشقيقاته وإكسابهم العلم والعمل، حيث كان المعلمون في القصر الخديوي يعلمون الأطفال البدايات من القرآن الكريم واللغة العربية، كذلك اللغات الأجنبية الأخرى، خاصة التركية والفارسية والفرنسية، فالأمير كان يجيد 7 لغات حية في ذلك الوقت، قبل سفره هو وأخيه عباس إلى أوروبا، خاصة سويسرا والنمسا، لاستكمال دراستهما.

وكشف مدير عام المتحف عن أن الأمير محمد علي توفيق تزوج من إحدى الفتيات الفرنسيات، عندما تعرف عليها في سويسرا أثناء رحلة علاج له، وتزوجها بعد ذلك في مصر، ولكنه لم ينجب.

وأشار إلى أن حياة الأمير محمد علي توفيق ليس بها أسرار، وكان بمثابة كتاب مفتوح لكل من يتقرب منه فيه، حيث كان نموذجا للرجل المصري المهذب المثقف في تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر.

وعن القصر، أوضح أنه لا يوجد به شيء يرتبط بميلاد الأمير وصباه، وقد أنشأه بعد كبره وكان الغرض الأساسي من إنشائه إحياء الفنون الإسلامية وإجلالها لأنه كان يحب العمارة الإسلامية والفنون، حيث صدق فيما وعد وكتب على بوابة القصر أنه أنشأ هذا القصر إحياء للفنون الإسلامية وإجلالا لها.
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
بالتزامن مع ذكرى ميلاده.. مدير متحف المنيل يكشف أسرار الأمير محمد علي وتعلقه بالفنون الإسلامية.. صور
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