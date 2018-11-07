فوائد غير متوقعة لتناول فص من الثوم على الريق

توجد فوائد عديدة غير متوقعة لتناول فص من الثوم على معدة فارغة صباحا؛ فهو يعمل على الحماية من العديد من الأمراض، أبرزها ارتفاع ضغط الدم، ومحاربة مشاكل القلب.





وقدم موقع "بولد سكاي" الهندي، أبرز الفوائد الأخرى لتناول فص ثوم على الريق، حيث أشار إلى أنها تتمثل في "محاربة الكوليسترول"؛ لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة.





ووفقا لتقرير نشره الموقع؛ يساعد تناول الثوم على "تحسين الهضم" فهو يعمل على طرد السموم من الجسم، وتليين حركة الأمعاء، بالإضافة إلى "علاج مشاكل المثانة والمعدة" بما في ذلك الإسهال.



