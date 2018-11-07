3 فعاليات شبابية لدعم حملة لأني رجل في كفر الشيخ.. صور

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، فعاليات المرحلة الثالثة من حملة "لأني رجل"، التي تنادي بالمساواة بين المرأة والرجل في تولي المناصب القيادية والسياسية والاجتماعية، ودعم المرأة والتأكيد على أهمية مكانتها في المجتمع، والتي تعقد تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.



وعقدت الحملة خلال هذا الأسبوع عدة فعاليات مهمة، حيث تم تنظيم لقاء مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لبحث آليات التعاون والترويج لحملة لأني رجل، والتي عقدت بديوان عام المحافظة، ولقاء شبابي حضره أكثر 500 طالب وطالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.



كما نظم فرع المجلس القومي للمرأة ندوة شبابية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة، و الدكتور خالد الطلي، عميد الكلية، والدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، للتأكيد على أهمية مساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكسر الفكرة السائدة لدى البعض بأنه ليس على الرجل أن يسمح للمرأة بخوض مجال العمل أو النجاح فيما تطمح إليه.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى الطنباري، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن أهم رسائل الحملة هي؛ دعم عمل المرأة، ودعم تعليم المرأة، وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، والمشاركة بالأعمال المنزلية، والتعامل مع المرأة في بيئة العمل والدراسة باحترام، والمشاركة في تربية الأولاد، ومناهضة العنف ضد المرأة.

