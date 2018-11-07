ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

3 فعاليات شبابية لدعم حملة لأني رجل في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:38 ص
حملة لأني رجل في
حملة لأني رجل في كفر الشيخ
محمود زيدان
يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، فعاليات المرحلة الثالثة من حملة "لأني رجل"، التي تنادي بالمساواة بين المرأة والرجل في تولي المناصب القيادية والسياسية والاجتماعية، ودعم المرأة والتأكيد على أهمية مكانتها في المجتمع، والتي تعقد تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وعقدت الحملة خلال هذا الأسبوع عدة فعاليات مهمة، حيث تم تنظيم لقاء مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لبحث آليات التعاون والترويج لحملة لأني رجل، والتي عقدت بديوان عام المحافظة، ولقاء شبابي حضره أكثر 500 طالب وطالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

كما نظم فرع المجلس القومي للمرأة ندوة شبابية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة، و الدكتور خالد الطلي، عميد الكلية، والدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، للتأكيد على أهمية مساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكسر الفكرة السائدة لدى البعض بأنه ليس على الرجل أن يسمح للمرأة بخوض مجال العمل أو النجاح فيما تطمح إليه.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى الطنباري، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن أهم رسائل الحملة هي؛ دعم عمل المرأة، ودعم تعليم المرأة، وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، والمشاركة بالأعمال المنزلية، والتعامل مع المرأة في بيئة العمل والدراسة باحترام، والمشاركة في تربية الأولاد، ومناهضة العنف ضد المرأة.
3 فعاليات شبابية لدعم حملة لأني رجل في كفر الشيخ.. صور
3 فعاليات شبابية لدعم حملة لأني رجل في كفر الشيخ.. صور
3 فعاليات شبابية لدعم حملة لأني رجل في كفر الشيخ.. صور
3 فعاليات شبابية لدعم حملة لأني رجل في كفر الشيخ.. صور
3 فعاليات شبابية لدعم حملة لأني رجل في كفر الشيخ.. صور
3 فعاليات شبابية لدعم حملة لأني رجل في كفر الشيخ.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يتغزل في نفسه بعد انتصار الجمهوريين: أنا رائع وساحر

اليوم.. بدء سداد مقدم الحجز لشقق الإعلان العاشر لذوى الاحتياجات الخاصة

الحزب الجمهوري يقترب من انتصار ساحق في مجلس الشيوخ

وصفة سريعة للقضاء على البواسير في دقائق

مجدي عبد الغني يلوم أجيري على استبعاد اللاعبين صغار السن.. فيديو

كسر بماسورة مياه يغرق الشوارع ويحاصر المترو في حلوان.. صور

مارجو حداد تسافر إلى لبنان وتنتظر عرض فيلمها بيت ست

مجدي عبدالغني: عدم تأييدي للخطيب ليس كفرًا ومش عاجبني سكوت المجلس.. فيديو

مصرع ربة منزل وإصابة 12 آخرين في 3 حوادث طرق متفرقة بسوهاج

هل يجوز الحصول على الفوائد من البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب

باريس تلغي لقاء بين بوتين ونتنياهو لمناقشة أزمة الطائرة الروسية

الديمقراطيون يعادلون المقاعد مع الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟