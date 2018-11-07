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رياضة

مجدي عبد الغني: هناك موظفون أقوى من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
محمد رشاد
أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك موظفين أقوى من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الآونة الأخيرة، والدليل أزمة ملابس المنتخب المفتعلة.

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "معرفتش أزعل من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، بعد تهمة سرقة ملابس المنتخب، كان يجب ألا يظهر الموضوع للإعلام".
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