باريس تلغي لقاء بين بوتين ونتنياهو لمناقشة أزمة الطائرة الروسية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن باريس ألغت لقاء، كان مقررا بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 11 نوفمبر الجاري، على هامش احتفالية الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.



ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" عن مصدر بمكتب نتنياهو، أن فرنسا طلبت عدم إجراء لقاءات جانبية خلال إحياء الذكرى.



وكان يفترض أن يناقش بوتين ونتياهو، خلال هذا اللقاء، كواليس إسقاط الطائرة الروسية خلال عملية إسرائيلية على أراضٍ سورية، والتي تسببت في مقتل 15 عسكريا روسيا.



وتشهد العلاقات بين البلدين تصعيدا كبيرا، إذ انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تجدد القصف الإسرائيلي على سوريا، مؤكدا أنه سيعرض الأمن للخطر، وسيقود المنطقة إلى عدم استقرار.



وبَّين المصدر أنه من المحتمل أن يلغي نتنياهو مشاركته في الذكرى، بعد إلغاء لقاه ببوتين.