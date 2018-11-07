وصفة سريعة للقضاء على البواسير في دقائق

تعد البواسير من الأعراض المرضية المزعجة، ولكن يمكن التخلص منها بسرعة لا تتوقعينها، من خلال استخدام خلطة طبيعية في المنزل، والتي أوضح مكوناتها وطريقة استخدامها موقع "هيلث".





المكونات: ..





نصف كوب من مغلى عشبة القرض

ملعقة من زبدة الشيا

ملعقة من منقوع البابونج





طريقة إعداد الوصفة:





امزجي المكونات جيدًا إلى أن تحصلي على مزيج منسجم ومتجانس ومن دون تكتلات