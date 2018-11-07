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مرأة

وصفة سريعة للقضاء على البواسير في دقائق

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:39 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعد البواسير من الأعراض المرضية المزعجة، ولكن يمكن التخلص منها بسرعة لا تتوقعينها، من خلال استخدام خلطة طبيعية في المنزل، والتي أوضح مكوناتها وطريقة استخدامها موقع "هيلث".

المكونات: ..

نصف كوب من مغلى عشبة القرض
ملعقة من زبدة الشيا
ملعقة من منقوع البابونج

طريقة إعداد الوصفة:

امزجي المكونات جيدًا إلى أن تحصلي على مزيج منسجم ومتجانس ومن دون تكتلات 
بللي قطعة من القطن أو الشاش الطبي المعقم بالمزيج منها وضعيها على منطقة البواسير؛ وستلاحظين تحسنًا مباشرًا وسريعًا، فكل من نبته القرض وزبدة الشيا ومنقوع البابونج لها مفعول السحر فى محاربة الإلتهابات وتهدئة الألم.
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