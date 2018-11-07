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رياضة

مجدي عبد الغني: عدلي القيعي لا يمثل الأهلي وحده.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
محمد رشاد
هاجم مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، قائلا إنه "رجل كل العصور".

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "المهندلس عدلي القيعي رجل كل العصور، هو ليس المسؤول الوحيد عن النادي الأهلي".

وأضاف: "كلنا ننتمي للنادي الأهلي، وليس هو وحده".
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