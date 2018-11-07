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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف عن شرطه الوحيد للصلح مع شوبير.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:57 ص
مجدي عبد الغني وشوبير
مجدي عبد الغني وشوبير
محمد رشاد
أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أحمد شوبير هو من طلب التصالح معه؛ بعد الخلافات التي حدثت بينهما خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كنت مختلفا مع شوبير ولا اتحدث معه، وجلسنا مع 2 من أعضاء الجمعية العمومية- بطلب من شوبير-؛ من أجل التصالح، ووافقت على طلبه".

وأشار إلى أنه وافق على التصالح؛ حتى لا تكون هناك غضاضة بينهما داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، مستطردا: "تصالحنا، ووافق على شرطي، وهو أنني لو أخطأت وتحدثت مصر بالكامل عني؛ فعليه أن لا يتكلم مثلهم، ووافق".
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