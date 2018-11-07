مجدي عبد الغني يكشف عن شرطه الوحيد للصلح مع شوبير.. فيديو

أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أحمد شوبير هو من طلب التصالح معه؛ بعد الخلافات التي حدثت بينهما خلال الفترة الماضية.





وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كنت مختلفا مع شوبير ولا اتحدث معه، وجلسنا مع 2 من أعضاء الجمعية العمومية- بطلب من شوبير-؛ من أجل التصالح، ووافقت على طلبه".



