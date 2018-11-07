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رياضة

مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة لن يحمي الأهلي في تونس.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:40 ص
لاعبي الفريق الأول
لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي
محمد رشاد
قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأهلي لا يحتاج إلى دعم من الجبلاية، مشيرا الى أن الاتحاد لن يحمي الفريق في تونس خلال لقاء العودة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته بعد غدٍ، الجمعة، في تونس.

وأضاف "عبد الغني" فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الأهلي فى غنى عن دعم الجبلاية، فمن سيقوم بحماية الأحمر فى تونس ليس اتحاد الكرة". 

وأردف: "الترجي لجأ إلى الـ كاف؛ عندما شعر انه تم ظلمه فى لقاء الذهاب، فماذا نفعل نحن قبل شكواه ؟!!.. نأخذ إجراء استباقي نشيد فيه بالحكم مثلا؟".
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