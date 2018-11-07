مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة لن يحمي الأهلي في تونس.. فيديو

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأهلي لا يحتاج إلى دعم من الجبلاية، مشيرا الى أن الاتحاد لن يحمي الفريق في تونس خلال لقاء العودة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته بعد غدٍ، الجمعة، في تونس.





وأضاف "عبد الغني" فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الأهلي فى غنى عن دعم الجبلاية، فمن سيقوم بحماية الأحمر فى تونس ليس اتحاد الكرة".



