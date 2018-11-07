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رياضة

مجدي عبد الغني: محدش هيفتكر حسام عاشور بعد اعتزاله.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:02 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
محمد رشاد
أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يتذكره أحد بعد اعتزاله لكرة القدم.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام عاشور أول ما هيبطل؛ محدش هيفتكر له حاجة".

وتابع: "حسام عاشور تاريخه كله 3 أهداف فقط، الناس مش هتفتكر له حاجة بعد الاعتزال، لاعب خط الوسط مطلوب منه تسجيل الأهداف، وهذا ما طورته في نفسي".
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