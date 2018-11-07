شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية 2018 بمدينة شرم الشيخ، مساء الثلاثاء، والذي استمر لـ3 أيام، وناقش من خلاله عدد من القضايا الهامة لدى شباب العالم.





وأعلن الرئيس، خلال الجلسة الختامية للمنتدى، عن عدد من التوصيات، أهمها أن مدينة أسوان ستكون عاصمة للشباب، وشرم الشيخ للتكامل العربي الإفريقي، وتبني الدولة المصرية مبدأ الحفاظ على الحياة، ومكافحة الإرهاب حق أساسي للإنسان.





وجاءت توصيات السيسي، كالتالي:





أولًا: إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة للشباب الأفريقي للعام ٢٠١٩، على أن يتم خلال هذا العام انطلاق ملتقى الشباب العربي الأفريقي بها؛ لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب بالقارة السمراء والمنطقة العربية.





ثانيًا: إقرار الدولة المصرية إعلان شرم الشيخ للتكامل العربي الأفريقي الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، واعتماده كوثيقة رسمية تتقدم بها مصر من خلال وزارة الخارجية لدى جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.





ثالثًا: تكليف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لوضع آليات تنفيذية لتدريب الشباب العربي والأفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي على القيادة.





رابعًا: تبنى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لإقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب وآثاره المباشرة والجانبية حق أساسي من حقوق الإنسان، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الشباب المشاركين في المنتدى من كل دول العالم ومؤسسات الدولة المصرية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم .





خامسًا: تشكيل مجموعة بحثية متخصصة تحت إشراف إدارة المنتدى لدراسة الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، على أن تضع هذه المجموعة تصورًا شاملًا وآليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، ثقافيًا ومعرفيًا وعلميًا، وتقليل التأثير السلبي لها.





سادسًا: قيام أجهزة الدولة المصرية بالتنسيق مع إدارة المنتدى في تنفيذ حملة دعائية على كافة المستويات السياسية والإعلامية إقليميًا ودوليا؛ لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائي ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.





سابعًا: إطلاق مبادرة دولية لتدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقيي، كـ"مطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية" خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى دعم إنشاء ١٠٠ شركة متخصصة في هذه المجالات بمصر وأفريقيا.





ثامنًا: توجيه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية للعمل على إنشاء مركز إقليمي لريادة الأعمال بمصر؛ لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة.





تاسعًا: تشكيل لجنة لإدارة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بمدينة شرم الشيخ، يكون من ضمن أعضائها النحاتين المشاركون في إقامته، على أن يتحول هذا النصب إلى مؤسسة دولية تهدف إلى الحفاظ على مبادئ الإنسانية، وتقديم الدعم لضحايا العنف والإرهاب.





عاشرًا: تكليف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية، والأجهزة المعنية بالدولة، تكون مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني داخل جمهورية مصر العربية من خلال الإطلاع على التجارب الدولية المشابهة، وإجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه مجموعة شبابية متنوعة تمهيدًا لعرضه على البرلمان.



