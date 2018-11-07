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ثقافة

مدير قصر المنيل: الأمير محمد علي عاش طفولته بين العلم والمرح

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف د. ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل، عن أن الأمير محمد علي توفيق، صاحب القصر، عاش طفولة سعيدة ما بين العلم والمرح، وكانت والدته الأميرة أمينة إلهامي، حريصة على تعليمه هو وأخيه عباس حلمي، وشقيقتهما، وإكسابهم العلم والعمل، وهذا ما حدث في سن صغيرة.

جاء ذلك، في تصريحات لـ"صدي البلد"؛ بمناسبة ذكري ميلاد الأمير، التي تحل بعد غد الجمعة، 9 نوفمبر، مشيرا إلي أن المعلمين كانوا يأتون إلى قصر الخديوي، ويعلمون الأميران البدايات من القرىن واللغة العربية.

وأضاف: "كذلك يعلمونهم اللغات الأجنبية الأخري خاصة التركية والفارسية والفرنسية، فالأمير كان يجيد 7 لغات حية في ذلك الوقت، قبل سفره هو وأخيه عباس إلي أوروبا، وبشكل خاص سويسرا والنمسا لاستكمال دراستيهما".
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