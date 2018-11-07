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رياضة

مجدي عبد الغني: يجب إعلان العقوبات الموقعة على الحكام.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:52 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ملف أزمات الحكام ليس من اختصاصاته داخل الجبلاية؛ بل المكلف به هو عصام عبد الفتاح.

وقال عبد الغني فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " لا بد وأن يكون هناك إعلان عن العقوبات التي يتم فرضها على الحكام، لا اعرف غير 2 أو 3 حكام فقط، وملف الأزمات الخاصة بالحكام ليس من اختصاصي".

واختتم كلماته متحدثا عن ابراهيم نور الدين قائلا : لم يظهر بالشكل المطلوب مؤخرا".
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