عبد الغني: أنور سلامة أوقف حلمي.. وفرضت نفسي على كل مدربي الأهلي.. فيديو

أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أنور سلامة، هو من رفض عودته للنادي الأهلي، حيث كان يتمنى إنهاء مسيرته مع الفريق.



وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فرضت نفسي على كل من تولى تدريب الأهلي، بفضل تطور أدائي".



وتابع: "أحرزت العديد من الأهداف مع الأهلي رغم مركزي، ومن ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر".