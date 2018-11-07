ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عبد الغني: أنور سلامة أوقف حلمي.. وفرضت نفسي على كل مدربي الأهلي.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:59 ص
أنور سلامة
أنور سلامة
محمد رشاد
أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أنور سلامة، هو من رفض عودته للنادي الأهلي، حيث كان يتمنى إنهاء مسيرته مع الفريق.

وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فرضت نفسي على كل من تولى تدريب الأهلي، بفضل تطور أدائي".

وتابع: "أحرزت العديد من الأهداف مع الأهلي رغم مركزي، ومن ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ مصر".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. إلهان عمر تلقي خطاباً لمؤيديها عقب الفوز في انتخابات الكونجرس

علي معلول يبرئ حكم مباراة الترجي ويرشح صفقة تونسية للأهلي.. فيديو

طائرة روسية عملاقة معلقة في الهواء.. فيديو

عبد الغني: أنور سلامة أوقف حلمي.. وفرضت نفسي على كل مدربي الأهلي.. فيديو

رئيس مدينة سرس الليان بالمنوفية تعتذر عن منصبها

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

هل يجوز الحصول على الفوائد من البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب

هيلاري كلينتون تحشد المواطنين في الدقائق الأخيرة: صوتوا لمستقبل أسركم

الجمهوريون يضمنون أغلبية في الشيوخ الأمريكي بعد فرز 89% من الأصوات

مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة لن يحمي الأهلي في تونس.. فيديو

إلهان عمر أول محجبة مسلمة من أصول صومالية تفوز بمقعد في الكونجرس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

جينا سالم تتحدث عن تعاونها مع يسرا فى ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس
مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو
أحمد موسى مهاجما القرضاوي: حتى في آخر أيامه بيطبل لـ أردوغان وتميم
أحمد موسى عن سيول الكويت: محدش عارف ينزل من بيته والشتاء راح لهم بدري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟