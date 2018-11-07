شاهد.. هكذا تدرب الطيارون الإسرائيليون على التصدي لمنظومات أس 300 الروسية

أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات جوية للتعامل مع منصات مضادة للطائرات "أس 300" التي سلمتها روسيا إلى سوريا.







وبحسب صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن هذه التدريبات تمت خلال مناورات عسكرية مشتركة بين تل أبيب وأثينا، الممتدة على 12 يوما في قاعة لاريسا الجوية.



وأشار الموقع إلى أن الهدف من هذه التمرينات هو زيادة القوة الدفاعية ورفع التعاون بين القوات الجوية للبلدين، في التعامل مع الأهداف جو جو أو جو أرض.



وشاركت إسرائيل في هذه التمرينات بـ 11 طائرة من طراز أف-16، وكذلك رادار من طراز جي 550 أتش.



غير أن اليونان تمتلك بطاريات صواريخ أس 330، الأمر الذي سمح لطياري سلاح الجو الإسرائيلي، بالتدريب عليها واكتشاف نقاط ضعفها .



ونقلت الصحيفة عن تقارير أجنبية أن الطيارين الإسرائيليين تدربوا على هزيمة هذه المنظومة.



وتشعر إسرائيل بالقلق من تسليم روسيا لسوريا منظومات صواريخ أس -300 سط جو، للدفاع ضد الهجمات الإسرائيلية.

