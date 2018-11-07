مارجو حداد تسافر إلى لبنان وتنتظر عرض فيلمها بيت ست

سافرت الفنانة الأردنية مارجو حداد، إلى لبنان مؤخرًا؛ لتسجيل لقاء تليفزيوني لها في برنامج "بيت القصيد"، للإعلامي زاهي وهبي، على إحدى الفضائيات اللبنانية، تتحدث خلاله عن حياتها الفنية والخاصة.



وينتظر أن تعود مارجو حداد إلى القاهرة مرة أخرى بعد يومين إذ تنتظر عرض فيلمها الجديد "بيت ست" بعد شهر، والذي يعد أول مشاركة لها في السينما المصرية، إذ تلعب هي دور البطلة.



وتجسد "مارجو" في الفيلم دور صحفية مصرية من طبقة راقية، تُدعى "سلمى" تتحول حياتها رأسًا على عقب بعد وفاة ابنتها في حادث، وتتوالى الأحداث.



الفيلم يشارك في بطولته مارجو حداد وطارق عبيد ورانيا الخطيب ومصطفى عبد السلام وسلمى الديب ومروان مسلم وعبير الطوخي، وهو قصة أيمن العايدي، وسيناريو وحوار شادي المسلمي، وإخراج أحمد عادل عقل.