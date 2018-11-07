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ثقافة

المهاتما.. روح عظيمة .. في افتتاح معرض كانوغاندي بالهناجر .. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
افتتح السفير الهندي"راهول كوليشيريث" مساء امس الثلاثاء، معرض صور فوتوغرافية بعنوان " كانو غاندي" الذى ينظمه مركز مولانا ازاد الثقافي الهندي بالقاهرة التابع لسفارة الهند، ويستضيفه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك بمركز الهناجر للفنون.

سبق افتتاح المعرض عرض فيلم تسجيلي عن حياة غاندي بعنوان" المهاتما..روح عظيمة في القرن العشرين "، أعقبه كلمة للسفير الهندى الذى قام بتكريم عدد من ضيوف الاحتفالية بحضور "لياقت علي" مدير المركز الثقافي الهندي بالقاهرة، المصور المصري العالمي "أشرف طلعت"، الفنان "محمد دسوقي" مدير مركز الهناجر للفنون، الدكتور "محمد اسحاق قطب" العميد السابق لكلية التربية الفنية، ومجموعة من الدبلوماسيين والشخصيات العامة، وقد أشاد الجميع بالمعرض الذى يجسد العديد من اللحظات التاريخية والإنسانية فى حياة المهاتما غاندي.

ضم المعرض 43 صورة فوتوغرافية أصلية ونادرة للمهاتما غاندى تعرض لأول مرة، ويقام المعرض فى إطار الاحتفالات التي تقيمها السفارة الهندية بمناسبة مرور 150عاما على ميلاد المهاتما غاندي قام بتجميعها حفيده كانو غاندى، ويستمر حتي يوم 10 نوفمبر الجاري.
المهاتما.. روح عظيمة .. في افتتاح معرض كانوغاندي بالهناجر .. صور
المهاتما.. روح عظيمة .. في افتتاح معرض كانوغاندي بالهناجر .. صور
المهاتما.. روح عظيمة .. في افتتاح معرض كانوغاندي بالهناجر .. صور
المهاتما.. روح عظيمة .. في افتتاح معرض كانوغاندي بالهناجر .. صور
المهاتما.. روح عظيمة .. في افتتاح معرض كانوغاندي بالهناجر .. صور
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