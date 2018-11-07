وزير الأوقاف يشارك غداً في اجتماع الاتحادات العربية النوعية بالغردقة

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس اتحاد الأوقاف العربية، في اجتماع الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والذي يعقد في مدينة الغردقة، غدًا الخميس.





ومن المقرر أن يناقش الوزير مع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، عددا من المشروعات المشتركة، كما يتفقدان معا مقر مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الميناء، المزمع افتتاحه في العيد القومي للمحافظة خلال شهر يناير 2019.





من جانب آخر، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية بمختلف محافظات الجمهورية، يلتقي وزير الأوقاف الجمعة المقبلة بقيادات الدعوة بمحافظة الإسماعيلية بمقر ديوان عام المحافظة، وبحضور المحافظ، اللواء حمدي عثمان؛ وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي بها، وتفعيل انطلاق حملة "رسول الإنسانية" التي تبدأ أولى فعالياتها الرسمية يوم الجمعة المقبل الأول من ربيع الأول.



