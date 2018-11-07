مدرب الزمالك: لدينا البدائل في غياب النقاز وساسي عن مباراة الإنتاج

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، إن غياب الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز، عن مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها السبت المقبل بالجولة الـ 14 لمسابقة الدوري؛ مؤثر للغاية، كونهما من الأعمدة الأساسية في التشكيل، حيث يعتمد عليهما طوال المباريات الماضية.





وكشف جروس- في تصريح للموقع الرسمي للنادي، الثلاثاء- أنه سيتعامل مع غياب الثنائي بشكل طبيعي من خلال تجهيز البدائل المناسبة لهما، والقادرة على تعويض غيابهما عن المباراة المقبلة للفريق.





وأوضح المدير الفني، أن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي وآخر بديل، فكل منهم يحصل على فرصته ويبذل قصارى جهده للظهور بشكل مميز، الأمر الذي يصب في مصلحة الفريق.



