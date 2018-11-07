مدينة صينية تفرض حظر تجوال على الكلاب في الشوارع نهاراً

حظرت مدينة في جنوب غرب الصين، اصطحاب الكلاب في الشوارع خلال النهار، كما حظرت أيضًا تواجد الكلاب في المتنزهات ومراكز التسوق والمرافق الرياضية، وغيرها من الأماكن العامة، وفقا لـ"سكاي نيوز" عربية.





ووصف القرار، الصادر من إدارة مدينة وينشان في مقاطعة يونان في 29 أكتوبر الماضي، بأنه الأكثر تقييدا في البلاد التي لطالما خضعت فيها ملكية الكلاب لقيود صارمة.





وفي ظل حكم مؤسس الصين الشيوعية، ماو تسي تونج؛ اعتبر اقتناء الكلاب علامة على البرجوازية، لكنها عادت إلى الظهور خلال العقود الماضية بعد أن بات الصينيون أكثر ثراء، غير أن العديد من المدن لا تزال ملتزمة بقواعد تقييد حيز المناطق التي يمكن للكلاب أن تتواجد بها، حيث تحظر العاصمة بكين تواجد الكلاب الكبيرة في وسط المدينة.





ويبدو أن قرار وينشان يتجاوز ذلك؛ حيث نص على أنه لا ينبغي للكلاب أن تظل في الخارج إلا قبل الساعة السابعة صباحا، وبعد الساعة العاشرة مساء.



