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إغلاق صناديق اقتراع انتخابات التجديد النصفي في 6 ولايات أمريكية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:09 ص
صدى البلد
حسن محرم
أغلقت صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأمريكية، بحلول الساعة السابعة مساء، بالتوقيت المحلي، في انتخابات التجديد النصفي المهمة، والتي سيحدد الأغلبية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس.

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية أن صناديق الاقتراع أغلقت في أول موجة من الولايات ذات سباق تنافسي عالي، وهي "أنديانا وفيرمونت وفيرجينيا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وكنتاكي"، بالإضافة إلى الكثير من أنحاء فلوريدا.

وتلقى انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، حشدا كبيرا من الديمقراطيين والجمهوريين؛ للحصول على أغلبية ستحدد ملامح الفترة المقبلة في الولايات المتحدة.
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إغلاق صناديق اقتراع انتخابات التجديد النصفي في 6 ولايات أمريكية

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