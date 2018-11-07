إغلاق صناديق اقتراع انتخابات التجديد النصفي في 6 ولايات أمريكية

أغلقت صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأمريكية، بحلول الساعة السابعة مساء، بالتوقيت المحلي، في انتخابات التجديد النصفي المهمة، والتي سيحدد الأغلبية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس.





وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية أن صناديق الاقتراع أغلقت في أول موجة من الولايات ذات سباق تنافسي عالي، وهي "أنديانا وفيرمونت وفيرجينيا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وكنتاكي"، بالإضافة إلى الكثير من أنحاء فلوريدا.



