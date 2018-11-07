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أخبار العالم

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في قضية تسميم سكريبال

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:47 ص
صدى البلد
حسن محرم
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على روسيا؛ لعدم وفائها بشروط وضعتها الأولى؛ لتبرئتها من محاولة تسميم المعارض الروسي في بريطانيا، سيرجي سكريبال.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيدز ناورت، في بيان، أن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس أنها لم تتمكن من تأكيد أن روسيا امتثلت للشروط الواردة في القانون الأمريكي حول الأسلحة الكيميائية.

ووفقا لهذا القانون؛ فإنه سيتم فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو، في متابعة للعقوبات التي فرضت خلال أغسطس الماضي بشأن قضية سكريبال.

وتعرض سكريبال وابنته لمحاولة تسميم باستخدام غاز الأعصاب، في مارس 2018 بإنجلترا، واتهمت لندن ضابطي استخبارات روسيين، بالوقوف وراء هذا الهجوم.
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