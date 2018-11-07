محافظ أسوان: نخطط لإقامة منطقة خدمات متكاملة لمشروع الطاقة الشمسية

قال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إنه من المخطط إقامة منطقة خدمات متكاملة، مواجهة لمشروع الطاقة الشمسية في منطقة بنبان غرب النيل بأسوان، والتي ستتضمن إنشاء مدرسة فنية متخصصة؛ لتخريج الطلاب في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية المستخدمة في إقامة المحطات؛ وخاصة بعد الإقبال الكبير من الشركات الاستثمارية العالمية والعربية والمصرية على إقامة المزيد من المحطات الشمسية في هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها.





جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مساء الثلاثاء، بأندرياس أدريان مدير مشروع دعم تشغيل الشباب بوكالة التعاون الألماني GIZ، وكارمن كوجلة مسئولة التنمية بالوكالة وعاطف عبد الملاك نائب مدير المشروع، وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام وسطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان ، بجانب مديري التربية والتعليم والقوى العاملة.





وأكد محافظ أسوان، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مع وزارة التربية والتعليم وخاصة قطاع التعليم الفني للتوسع في فتح فصول الطاقة الشمسية على مستوى المحافظة والتي وصلت إلى 17 فصلا منها 11 فصلا تم افتتاحهم العام الدراسي الماضي في بنبان بدراو والرمادى بإدفو، بالإضافة إلى 6 فصول تمجرى افتتاحها خلال العام الدراسي الحالي في نصر النوبة وكوم أمبو وأسوان بواقع عدد 2 فصل لكل إدارة.





ولفت اللواء أحمد إبراهيم إلى تضاعف أعداد الطلاب المدرجين في التعليم المزدوج ليصلوا إلى 1750 طالبا موزعين على 29 تخصصا منها تخصصات جديدة لصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمصنعي كيما والسبائك الحديدية والسكر بإدفو.





من جانبه، قدم أندرياس أدريان مدير مشروع دعم تشغيل الشباب بوكالة التعاون الألماني GIZ، شكره لمحافظ أسوان على التعاون المثمر مع الوكالة وخاصة في ظل اهتمامها بوضع استراتيجية خاصة للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الشباب الأسواني للعمل في المجالات المختلفة وخاصة الطاقة الشمسية.





وأوضح عاطف عبدالملاك نائب مدير مشروع دعم تشغيل الشباب بوكالة التعاون الألماني GIZ بأنه تم تخريج 15 متدربا بمشروع الطاقة الشمسية، فيما سيتم بدء التدريب لعدد 30 من المهندسين المتخصصين وأيضًا الفنيين في التعليم المزدوج بهذا المجال خلال الأسبوع المقبل وهو الذي يعكس ارتباط برامج التدريب والتعليم بسوق العمل بشكل مباشر لتخريج كوادر شبابية مؤهلة ومدربة بشكل متكامل.





وأكد أنه تم توقيع برتوكول تعاون أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا تم بموجبه تقديم دعم 129 مليون جنيه لقطاع التعليم المزدوج من أجل تطوير 50 مدرسة لهذا المجال الحيوي منها مدارس بمحافظة أسوان.



