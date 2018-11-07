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أخبار العالم

هيلاري كلينتون تحشد المواطنين في الدقائق الأخيرة: صوتوا لمستقبل أسركم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:14 ص
صدى البلد
حسن محرم
حثت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، المواطنين، على الاستمرار في التصويت بانتخابات التجديد النصفي التي تشهدها الولايات.

وغرَّدت "كلينتون" عبر "تويتر": " في جورجيا، لو أنكم في الطابور أمام مراكز الاقتراع التي تغلق الساعة السابعة، يمكنكم أن تشاركوا بأصواتكم".

وتابعت:" لذا ابقوا في الصف وصوتوا"، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات هي مستقبل الأسر الأمريكية، وأن المصوتين حاليا يكتبون تاريخا جديدا للولايات المتحدة.

وأغلقت صناديق الاقتراع في العديد من الولايات الأمريكية مع حلول الساعة السابعة مساءا، وبدأ فرز الأصوات في بعض الولايات.
هيلاري كلينتون تحشد المواطنين في الدقائق الأخيرة: صوتوا لمستقبل أسركم
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