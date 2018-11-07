هيلاري كلينتون تحشد المواطنين في الدقائق الأخيرة: صوتوا لمستقبل أسركم

حثت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، المواطنين، على الاستمرار في التصويت بانتخابات التجديد النصفي التي تشهدها الولايات.





وغرَّدت "كلينتون" عبر "تويتر": " في جورجيا، لو أنكم في الطابور أمام مراكز الاقتراع التي تغلق الساعة السابعة، يمكنكم أن تشاركوا بأصواتكم".





وتابعت:" لذا ابقوا في الصف وصوتوا"، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات هي مستقبل الأسر الأمريكية، وأن المصوتين حاليا يكتبون تاريخا جديدا للولايات المتحدة.



