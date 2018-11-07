شاهد.. 30 صورة لترميم الآثار غير العضوية بالمتحف المصري الكبير

أجرت كاميرا موقع صدى البلد، جولة، داخل معمل ترميم الآثار غير العضوية "المعادن والفاينس والفخار" بمركز ترميم المتحف المصري الكبير، حيث وجدنا مجموعة من شباب المرممين المهرة يعملون على ترميم الكنوز الأثرية، وذلك تحت قيادة د. نسرين خربوش، رئيسة المعمل.





وخلال الجولة، كانت شيماء محمود عمر، نائب رئيس المعمل، تعكف على تنظيف تابوت نادر من الرصاص، جاء من المخزن المتحفي بالمنصورة، وذلك تمهيدا لبدء أعمال توثيقه وترميمه.





ورصدت الكاميرا، ياسمين شعبان عبد العزيز اخصائية ترميم في المعمل، حيث كانت تعمل علي جعران مجنح كان موجودا علي واجهة معبد دندرة، ومكونا من طبقتين من الفضة، وعليها مواد تطعيم وأحجار نصف كريمة،وله جزء آخر يمثل قرص الشمس.



