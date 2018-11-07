بالأسماء.. نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية

أصدرت غرفة الشركات السياحية، بياناً بعد أقل من أسبوع على إجراء انتخابات الغرف السياحية- أعلنت خلاله عن نتيجة الانتخابات بشكل رسمي؛ وذلك بعد اعتمادها من قبل الممثل القانوني للوزارة.



وفصَّل البيان، نتیجة انتخابات عضویة مجلس إدارة الغرفة، ومندوبیھا، بالجمعیة العمومیة للاتحاد المصرى للغرف السیاحیة، والتي جاءت كالتالي:



أولا: المرشحون الفائزون بعضویة مجلس إدارة الغرفة عن شركات السیاحة العامة فئة (أ) التى حققت حجم أعمال 20 ملیون جنیه فأكثر خلال العام السابق، وهم: حسام سلامة جودة الشاعر 475، أحمد إبراھیم سید أحمد منصور 445، علاء محمد السید الغمرى 384.



ثانيا: الفائزون عن شركات السیاحة العامة فئة (أ) التى حققت حجم أعمال أقل من 20 ملیون جنيه فى العام السابق، وهم: یسرى محمد صالح السعودى 461، باسل مصطفى مصطفى السیسى 451، على ابراھیم الدسوقى فؤاد المانسترلى 324.



فيما فاز نادر عياد عن شركات الفئة "ج"، وفرج موسى محمد موسى بعضویة مجلس إدارة الغرفة ممثلا لشركات السیاحة فئة (ب).



كما تم انتخاب 30 ممثلًا بعضوية الجمعیة العمومیة للاتحاد المصرى للغرف السیاحیة، فى مقدمتهم ناصر تركى و سعد عاصم محمد وأحمد أمین أمین سرور الدیرى ومحمد فاروق یوسف سید.