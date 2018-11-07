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أخبار العالم

شاهد.. مسنة أمريكية تفارق الحياة بعد تصويتها في الانتخابات للمرة الأولى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
حسن محرم
توفيت مُسنَّة أمريكية؛ بعد المشاركة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، رغم أن تصويتها هذا كان للمرة الأولى في حياتها.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن جريسي لو فيليبس، البالغة من العمر 82 عامًا، شاركت في التصويت المبكر، أمس الأول، الإثنين، إذ ذهبت إلى مركز التصويت مع خزان أوكسجين محمول؛ بسبب معاناتها من الالتهاب الرئوي.


وأشارت القناة إلى أن لو فيليبس لم تشارك في أي انتخابات سابقة، حيث كانت هذه الانتخابات هي الأولى التي تشارك فيها، غير أن السيدة فارقت الحياة، أمس الثلاثاء.

ويمكن التصويت المبكر- وفقا لقوانين بعض الولايات-؛ لتجنب الازدحام، لاسيما للمسنين.
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