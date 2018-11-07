ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بعد فرز 22% من الأصوات: الجمهوريون في المقدمة بفارق 10 مقاعد على الديمقراطيين

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
حسن محرم
واصل الجمهوريون تقدمهم خلال فرز صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وأظهرت عمليات الفرز حتى الساعة التاسعة مساء، بتوقيت نيويورك، الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، حصول الحزب الجمهوري على 57 مقعدا، بفارق 10 مقاعد عن منافسه الديمقراطي الذي حصل على 47 مقعدا، وذلك بعد فرز ما يقرب من 22% من صناديق الاقتراع، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ويتنافس الحزبان على 435 مقعدا في البرلمان، إذ يسعى "الجمهوري" لتأكيد أغلبيته الداعمة لـ"ترامب"، في حين يحاول الديمقراطيون الثأر لفقدانهم المقعد الرئاسي والأغلبية في البرلمان.
بعد فرز 22% من الأصوات: الجمهوريون في المقدمة بفارق 10 مقاعد على الديمقراطيين
loading...

ترشيحاتنا

احرقي الدهون بسرعة لا تتوقعينها عبر استخدام 3 مكونات من مطبخك

رئيس كوريا الشمالية يتخلى عن التقاليد في أول صورة مع نظيره الكوبي

بعد فرز 40% من الأصوات.. الجمهوريون يتقدمون بفارق 10 مقاعد في الكونجرس

علي معلول يبرئ حكم مباراة الترجي ويرشح صفقة تونسية للأهلي.. فيديو

تعليق مثير من وزارة الرياضة التونسية حول مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

الديمقراطيون يعادلون المقاعد مع الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو

عمر طاهر يطالب بالتدخل لتهدئة الأجواء قبل لقاء الأهلي والترجي

مكرم محمد أحمد: منتدى شباب العالم لا يمكن أن يتصوره عقل

مدينة صينية تفرض حظر تجوال على الكلاب في الشوارع نهاراً

العاهل السعودي يأمر بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين بالقصيم

برلماني: منتدى الشباب فرصة مهمة للترويج السياحي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

جينا سالم تتحدث عن تعاونها مع يسرا فى ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس
مستشار ترامب السابق: مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين في الانتخابات .. فيديو
أحمد موسى مهاجما القرضاوي: حتى في آخر أيامه بيطبل لـ أردوغان وتميم
أحمد موسى عن سيول الكويت: محدش عارف ينزل من بيته والشتاء راح لهم بدري
أمريكا: نتعاون مع مصر لدحر آفة داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟