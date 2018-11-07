بعد فرز 22% من الأصوات: الجمهوريون في المقدمة بفارق 10 مقاعد على الديمقراطيين

واصل الجمهوريون تقدمهم خلال فرز صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.





وأظهرت عمليات الفرز حتى الساعة التاسعة مساء، بتوقيت نيويورك، الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، حصول الحزب الجمهوري على 57 مقعدا، بفارق 10 مقاعد عن منافسه الديمقراطي الذي حصل على 47 مقعدا، وذلك بعد فرز ما يقرب من 22% من صناديق الاقتراع، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



