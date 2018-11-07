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انتصار جمهوري في مجلس الشيوخ وديمقراطي بمجلس النواب بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:12 ص
صورة أرشيفية ـ ترامب
صورة أرشيفية ـ ترامب
أحمد النشوقي
حافظ الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، فيما انتزع الديمقراطيون الأغلبية بمجلس النواب؛ بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لغرفتي الكونجرس، وفقا لما أعلنت شبكات تلفزيونية أمريكية.

وقالت شبكة "إن.بي.سي" الأميركية إن الديمقراطيين انتزعوا السيطرة على مجلس النواب الأميركي من الجمهوريين بعد أن حصلوا على أكثر من 218 مقعدا.

وذكرت "إن.بي.سي" إن الجمهوريين سيحصلون على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للديمقراطيين ولم يحسم 11 مقعدا.

وأشارت تقديرات الشبكة الأميركية إلى أن الديمقراطيين سيحصلون على 229 مقعدا في مجلس النواب مقابل 206 للجمهوريين.

وسبق ذلك إعلان محطة "فوكس نيوز" أن الديمقراطيين في طريقهم للفوز بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي، بعد أن كان الجمهوريون يسيطرون عليه منذ انتخابات 2016.

وستصعب سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب مهمة ترامب في العامين المقبلين من ولايته، فيما يخص إقرار بعض التشريعات التي يسعها إليها في مجال الهجرة والرعاية الطبية.

وجرت الانتخابات أمس الثلاثاء على كامل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وعلى 35 مقعدا في مجلس الشيوخ.
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