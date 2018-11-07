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منوعات

أجنحة متميزة بمعرض شنغهاي الدولي للمجوهرات النادرة والسيارة الطائرة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
شهد جناح المجوهرات والأحجار الكريمة النادرة، في معرض الصين الدولي للواردات المنعقد شنغهاي، إقبالا كبيرا من الزائرين الذين حرصوا على التعرف على أحدث المعروضات المصنوعة من الذهب والفضة والماس وشرائها.

وتشارك شركات عالمية من عدة دول ، منها الصين وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وسيرلانكا وهونج كونج ، ومن هذه الشركات (لوامبار) و(جي بي جي) و( ماترو) وغيرها، فضلا عن إقامة مركز جودة الأحجار الكريمة الصيني بهدف إجراء الاختبارات اللازمة للتعرف علي جودة الأحجار الكريمة سواء قبل عملية الشراء أو بعدها.

وتبنت الجهات المنظمة، إجراءات أمنية إضافية؛ لتوفير تأمين لهذا الجناح بنشر قوات أمنية في جميع أرجاء المعرض .

وجذب جناح السيارات بالمعرض اهتماما كبيرا من الزائرين حيث تعرض كبري الشركات العالمية مثل (بي أم . دبيلو ) و (مرسيدس) و(تويوتا ) و( نيسان) و( هوندا) و(جاكوار) و (جنرال موتوز ) و(فولكس فاجن ) وغيرها، أحدث الطرزات، فضلا عن شركات أخرى تعرض قطع غيار السيارات مثل المحركات.

وشهد المعرض لأول مرة عرض السيارة الطائرة من انتاج شركة اروما بل السلوفاكية والقادرة علي الطيران لمسافة 720 كيلومترا ،وقد أبهرت السيارة الزائرين الذين حرصوا علي التقاط صور لها وبجانبها.

كما عرضت شركة تويوتا اليابانية، الحافلة الجديدة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وسمحت لرواد المعرض بالدخول للتعرف على إمكانيات هذه الحافلة.
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