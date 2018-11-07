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أخبار العالم

انتظام العمل بالوزارات والمدارس والجامعات الكويتية بعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
انتظم العمل بالوزارات والهيئات والمدارس والجامعات الكويتية، اليوم الأربعاء؛ بعد تحسن الأحوال الجوية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر تعطيل العمل أمس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية استقبالها 205 حالات طارئة أمس، منها 157 حالة ربو وقلب، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التى شهدتها البلاد، مؤكدة عدم تسجيل أى حالات وفيات.

فيما أعلنت الإدارة العامة للاطفاء تلقيها أكثر من 160 بلاغا بحوادث تتعلق بوقوع ماس كهربائي، وعمليات إنقاذ لأشخاص علقت مركباتهم في تجمعات مياه الأمطار، اضافة الى غرق بعض سراديب المنازل.

وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية الكويتى بالانابة، أنس الصالح، قرارا، بإحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية، أحمد الحصان، إلى التقاعد؛ بناء على طلب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتية حسام الرومي، وذلك بسبب فشله فى تصريف مياه الأمطار المتجمعة على الطرق الرئيسية والسريعة، وعدم صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت قد تعرضت منذ الليلة قبل الماضية، لأحوال جوية سيئة؛ حيث أضاءت صواعق البرق الشديدة سمائها، فيما تعرضت جميع محافظاتها الـ6 إلى أمطار غزيرة.
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