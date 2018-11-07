الحوض عتاقة تحد جديد ينجح فيه عمال ترسانة بورسعيد البحرية.. التمكن من إعادة تعويمه مجددا وانتشال جزئه المتبقى.. وتوفير 3.5 مليون دولار للدولة بعد إصلاحه

انتشال الجزء المتبقي بالبرج 3 من حوض عتاقة

تعرض الحوض عتاقة لكسر ببرجي الأول والثاني في 24 أبريل الماضي

واصل عمال ترسانة بورسعيد البحرية نجاحاتهم في تحدي الصعب واستطاعوا قطع الجزء المتبقي من البرج رقم (3) من أبراج الحوض العائم عتاقة حتى لا يستمر ميله ويتسبب فى تلف أكثر من تنك بجانبه، لكى يتسنى بعده رفع باقى الأبراج والاستفادة من بنتون الحوض.اشترك فى العملية رجال قسم الإنقاذ البحري بترسانة بورسعيد البحرية، وقام رجال الرافعة بإنقاذ اثنين بقسم الأعمال البحرية بترسانة بورسعيد البحرية بالمعاينه اللازمة وتوصيل الوايرات الصلب ورفعه بالرافعه البالغ حمولتها القصوى 500 طن.هذا وكان العاملون في قسم الإنقاذ البحري بترسانة بورسعيد البحرية نجحوا في إعادة تعويم الحوض عتاقة الذي تعرض جزء منه للغرق منذ عدة أشهر بالقرب من الترسانة البحرية.وقال المهندس سمير حسن، مدير إدارة الترسانات، إن تعويم الحوض عتاقة إنجاز سطر به رجال الإنقاذ البحري لهيئة قناة السويس بسطور من نور عقب توفير ملايين الدولارات علي الدولة طلبتهم تحدي الشركات العالمية المختصة للتدخل وانتشال الحوض.وأضاف المهندس عادل فريد طنطاوى، رئيس ترسانة بورسعيد، أن الإنجاز يعد صفحة جديدة مضيئة تضاف إلي تاريخ العاملين بترسانة بورسعيد وقسم الإنقاذ المليء بالانجازات ولتحويل الإخفاقات إلى إنجازات.من جانبه، وجه المهندس سيد أبو الفتوح، مستشار رئيس الهيئة، الشكر لجميع العاملين بالترسانة البحرية وإلى العاملين بالإنقاذ البحري على الإنجاز.وكان الحوض العائم "عتاقة" دخل الخدمة سنة 1982، وهو صناعة دنماركية وذو تصميم خاص، حيث لا توجد له جوانب طولية ومزود بـ4 أبراج على الأطراف وله القدرة على الإمالة الطولية والعرضية، ويعمل بأنظمة ملء وتفريغ صهاريج الاتزان عن طريق عدد من الطلمبات الكهربائية العملاقة.ويبلغ الطول الكلي للحوض حاليا 171 مترا وعرضه الفعال 36 مترا وارتفاع البنتون 4.5 متر، بينما يبلغ ارتفاع الأبراج 26 مترا وأقصى عرض له خارج الأبراج هو 78 مترا، ويستطيع رفع وحدات بحرية علي الجفاف حتى 17 ألف طن.ونظرا لتهالك الحوض بسبب عمره الافتراضي وصعوبة الحصول على قطع الغيار الخاصة لأجهزته ومعداته، قررت إدارة هيئة قناة السويس إحالته إلى التقاعد والتعاقد مع إحدى الترسانات العالمية المتخصصة لبناء حوض عائم جديد يستطيع رفع حمولات حتى 60 ألف طن لخدمة الأسطول البحري المتنامي لهيئة قناة السويس، وأيضا استخدامه لخدمة وإصلاح السفن العابرة لقناة السويس لتعظيم الدخل وزيادة موارد هيئة قناة السويس من العملة الصعبة.وتعرض الحوض لكسر بمنطقة أبراج الحوض الأول والثاني في 24 أبريل الماضي بسبب تهالك الحوض لانقضاء عمره الافتراضي، ما تسبب في تسريب المياه إلى صهاريج الاتزان وارتكازه في موقعه على قاع البحر.وتقدمت إحدى الشركات الدولية المتخصصة في أعمال انتشال وإعادة تعويم الوحدات البحرية الغارقة بعرض لإعادة تعويم الحوض نظير 3.5 مليون دولار.وأكد خبراء الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس قدرتهم على إعادة تعويم الحوض مرة أخرى باستخدام أنظمة الهواء المضغوط لطرد المياه المتسربة داخل الصهاريج وإكساب الحوض قوة الطفو اللازمة لإعادة تعويمه مرة أخرى في إحدى جديد نجحوا فيه وأثبتوا قدرات العامل المصري في تحدي التحدي.