تنفيذي الحرة ببورسعيد يطالب الجمارك بالإفراج عن 33 حاوية

وجه الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد خطاب إلي رئيس الإدارة المركزية للجمارك يطالب خلاله بالافرتج عن 33 حاوية قيدت قبل صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن التخصيم





وتضمن الخطاب الذي حصلت صدى البلد علي صورة ضوئية منه مطالبة احمد موسي مدير الجهاز من يسري رجب رئيس الإدارة المركزية بالافراج عن 25 بيان جمركي لعدد 33 حاوية قيدت بسجل 46 الجمركي قبل صدور قرار التخصيم 21 أكتوبر الماضي.





وكانت جمارك بورسعيد طالبت الجهاز بتحديد موقف المعاملة للحاويات التي بدأت إجراءاتها الجمركية قبل صدور القرار ولم يتم صرفها حتي صدور القرار في أكتوبر.



