تنفيذي الحرة ببورسعيد يطالب الجمارك بالإفراج عن 33 حاوية

وجه الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد خطاب إلي رئيس الإدارة المركزية للجمارك يطالب خلاله بالافرتج عن 33 حاوية قيدت قبل صدور قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن التخصيم
وتضمن الخطاب الذي حصلت صدى البلد علي صورة ضوئية منه مطالبة احمد موسي مدير الجهاز من يسري رجب رئيس الإدارة المركزية بالافراج عن 25 بيان جمركي لعدد 33 حاوية قيدت بسجل 46 الجمركي قبل صدور قرار التخصيم 21 أكتوبر الماضي.
وكانت جمارك بورسعيد طالبت الجهاز بتحديد موقف المعاملة للحاويات التي بدأت إجراءاتها الجمركية قبل صدور القرار ولم يتم صرفها حتي صدور القرار في أكتوبر.
يذكر أن اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أصدر قرار بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة في 21 أكتوبر بضرورة التزام الجمارك بالتخصيم الفعلي علي البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة وهو ماتسبب في إيقاف التعاملات الجمركية للإفراج عن البضائع لارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير يفوق اسعار الإفراج برسم الوارد.