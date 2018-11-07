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أخبار العالم

الصين تدعو المجتمع الدولي لدعم المصالحة الوطنية في البوسنة والهرسك

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي"، المجتمع الدولي، إلى زيادة دعمه للتنمية الاقتصادية للبوسنة والهرسك، وخلق ظروف مواتية لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام الدائم بها.

وقال شيوي - خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن البوسنة والهرسك، نقلته وسائل إعلام صينية، اليوم- إن الصين تأمل في أن تلتزم مختلف المجموعات العرقية في البوسنة والهرسك، بالحوار والتشاور؛ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، معربا عن أمل بلاده في تحقيق البوسنة والهرسك تقدما أكبر في بناء الدولة لضمان تقاسم السلام والتنمية بين الجميع.

وأضاف شيوي أن الصين تدعم القرار الذي تبناه مجلس الأمن بتجديد تفويض العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، مؤكدا أهمية استمرار قوة الاتحاد الأوروبي في لعب دور إيجابي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البوسنة والهرسك.

وأوضح أن الصين مستعدة مع المجتمع الدولي للعب دورها في مساعدة البوسنة والهرسك في تحقيق السلام والتنمية والازدهار على المدى الطويل.
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