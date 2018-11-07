ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:20 ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

القاهرة 18 26

وسط الدلتا 18 25

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 14 24

سيوة 13 29

بورسعيد 19 25

دمياط 20 24

العريش 17 25

رفح 16 24

الإسماعيلية 17 27

السويس 17 26

رأس سدر 18 25

نخل 12 23

نويبع 19 26

طابا 18 25

كاترين 12 22

الطور 19 27

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 20 29

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 26

بنى سويف 17 26

المنيا 14 27

أسيوط 14 28

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 16 28

أسوان 17 29

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 17 28

شلاتين 19 28

ابو رماد 19 27

راس حدربة 21 26

حلايب 21 26





أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:


الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 33

المدينة 15 29

الرياض 17 30

المنامة 25 30

أبوظبى 23 33

الدوحة 26 31

الكويت 18 26

دمشق 09 19

بيروت 19 23

عمان 10 19

القدس 11 18

غزة 17 24

بغداد 13 21

مسقط 25 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 21 25

طرابلس 17 24

تونس 12 21

الجزائر 11 19

الرباط 10 20

نواكشوط 23 32



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


الصغرى العظمى

أنقرة 02 17

اسطنبول 13 17

اسلام اباد 11 26

نيودلهى 13 28

جاكرتا 26 33

بكين 03 13

كوالامبور 24 31

طوكيو 14 19

أثينا 11 21

روما 11 18

باريس 05 12

مدريد 06 15

برلين 07 16

لندن 07 13

مونتريال 03 10

موسكو 00 08

نيويورك 08 16

واشنطن 08 18
loading...

ترشيحاتنا

وكيل أعمال رونالدو: الكرة الذهبية محسومة

سبب غريب وراء تغيير جورجيت اسمها إلى جينا سليم

مجدي عبد الغني: كهربا يقوم بتصرفات غير لائقة مع مدربه

أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

اكتشاف أقمار جديدة لكوكب الأرض

ترتيب مجموعة ليفربول..موقف صعب لرفقاء محمد صلاح

الكهرباء: نهاية العام آخر موعد لسداد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة

مجدي عبد الغني يلوم أجيري على استبعاد اللاعبين صغار السن.. فيديو

انتصار جمهوري في مجلس الشيوخ وديمقراطي بمجلس النواب بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس

ترامب يتغزل في نفسه بعد انتصار الجمهوريين: أنا رائع وساحر

إلهان عمر أول محجبة مسلمة من أصول صومالية تفوز بمقعد في الكونجرس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟