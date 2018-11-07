الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل وتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس معتدلة ولطيف على أغلب الأنحاء، مفيدًا بأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق، خاصة على المسطحات المائية والمزروعات.



وحذر شاهين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، من انخفاض درجات الحرارة فى ساعات الصباح الاولى وفى ساعات الليل، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية.



وأكد ان حالة البحرين الأبيض والأحمر مستقرة، ومازالت فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، مفيدًا بان درجات معتدلة وستسجل 29 على الأكثر على مدار اليوم.

