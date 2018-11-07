ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:40 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل وتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس معتدلة ولطيف على أغلب الأنحاء، مفيدًا بأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق، خاصة على المسطحات المائية والمزروعات.

وحذر شاهين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، من انخفاض درجات الحرارة فى ساعات الصباح الاولى وفى ساعات الليل، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية.

وأكد ان حالة البحرين الأبيض والأحمر مستقرة، ومازالت فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، مفيدًا بان درجات معتدلة وستسجل 29 على الأكثر على مدار اليوم.
loading...

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يلوم أجيري على استبعاد اللاعبين صغار السن.. فيديو

طائرة روسية عملاقة معلقة في الهواء.. فيديو

عبد الغني: أنور سلامة أوقف حلمي.. وفرضت نفسي على كل مدربي الأهلي.. فيديو

الكهرباء: نهاية العام آخر موعد لسداد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة

انتصار جمهوري في مجلس الشيوخ وديمقراطي بمجلس النواب بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو

شاهد.. احتفالات الديمقراطيين بالفوز في انتخابات الكونجرس بكاليفورنيا

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الهزيمة من بطل صربيا

مارجو حداد تسافر إلى لبنان وتنتظر عرض فيلمها بيت ست

سرقة حسابها وصفحة ميس حمدان على فيسبوك

استشاري أمراض نساء: أسباب غير متوقعة للعقم..ومخاطر الإصابة بسرطان الرحم تزداد في هذا السن

مجدي عبد الغني: كوبر وافق على تقليد رامز جلال لشخصيته دون مقابل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟