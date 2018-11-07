نائب ديمقراطي: الكونجرس يجهز لإدانة الرئيس ترامب بعد الانتخابات

أعلن، إليجا كامنجز، النائب الديمقراطي ورئيس لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي داخل الكونجرس، أن مجلس النواب يجهز لإدانة الرئيس دونالد ترامب وذلك بعد حصول المعسكر الديمقراطي على أغلبية المجلس بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.



وقال كامنجز في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن." الأمريكية، اليوم الأربعاء: "سوف ننظر في التقارير التي تؤكد أن ترامب احتال على مصلحة الضرائب بطرق غير قانونية وغير دستورية".



وأضاف السيناتور الديمقراطي: "في الوقت الراهن لدينا رئيس يعتبر نفسه فوق القانون، لكني أخطط ومن خلال لجنة الرقابة أن استدعيه للمثول أمام مجلس النواب".



وشهدت الولايات المتحدة، ليلة أمس الثلاثاء، انتخابات اعتبرها مراقبون أنها مصيرية بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، حيث فاز المعسكر الجمهوري بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، في حين ظفر الديمقراطيون بأغلبية النواب.



