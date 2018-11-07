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أخبار العالم

الجارديان تنشر انفوجراف آخر نتائج انتخابات الكونجرس.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:57 م
سمر صالح
نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية انفوجراف لأخر نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي والتي تبرز تقدم الحزب الديمقراطي على الجمهوري بعد حصوله في النتائج الأولية على 178 مقعدًا مقابل 168 للحزب الجمهوري من أصل 435 مقعدًا في مجلس النواب.

ومن الملاحظ أن الديمقراطيين تمكنوا من اقتناص 24 مقعدًا من الجمهوريين بحسب آخر النتائج، وكان من المطلوب أن يقتنص الديمقراطيون 23 مقعدًا على الأقل من الجمهوريين من أجل انتزاع الأغلبية في مجلس النواب.

وتشير تقديرات القناة إلى أن الديمقراطيين سيحصلون على 229 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 206 للجمهوريين، وأن الجمهوريين سيحصلون على 50 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 39 للديمقراطيين ولم يُحسَم 11 مقعدًا.

وتمكن الجمهوريين من الاستحواذ على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مقعد نائب الرئيس؛ وهو ما يضمن لهم غالبية المجلس، مقابل 38 مقعدا حتى الآن للديمقراطيين، بينما مازلت نتائج 12 مقعدا لم تعلن حتى الآن وخسر الديمقراطيون مقعدين في مجلس الشيوخ بكل من ولايتي إنديانا وداكوتا الشمالية.
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